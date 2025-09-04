Haberler

Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Kuşadası Açıklarında 19 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 19 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından sevk merkezine teslim edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre sahil güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek Yunan sahil güvenliği tarafından Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 19 düzensiz göçmeni kurtardı. Kurtarılan düzensiz göçmenler gerekli sağlık kontrollerinin ardından Aydın Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi. - AYDIN

