Kuşadası Açıklarında 12 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında sürüklenen lastik bottaki 12 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-30) tarafından lastik bot içerisindeki 12 düzensiz göçmen (beraberinde 18 çocuk) kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - AYDIN