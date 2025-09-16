Haberler

Kurye yemek siparişini getirdiği kadın müşterinin evine girmeye çalıştı

Kurye yemek siparişini getirdiği kadın müşterinin evine girmeye çalıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kurye yemek siparişini getirdiği kadın müşterinin evine girmeye çalıştı
Haber Videosu

Ankara'da bir kurye iddiaya göre siparişi teslim ettikten sonra kadın müşterinin evine girmeye çalıştı. Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kuryenin siparişi uzattıktan sonra genç kadının para almaya gidişinden faydalanıp içeriye kadar girdiği ancak evdeki kalabalığı görünce vazgeçtiği görülüyor.

Ankara'da yaşanan olay, apartman güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İddiaya göre bir kurye, siparişi teslim ettikten sonra kadın müşterinin evine girmeye çalıştı.

İÇERİYE KADAR GİRDİ

Görüntülerde, genç kadının kapıyı açıp siparişi teslim aldığı ve ödeme yapmak için içeriye döndüğü anlar yer alıyor. Tam bu sırada kurye, fırsattan yararlanarak kapıdan içeriye kadar girdi. Ancak evde kalabalık olduğunu fark edince geri dönmek zorunda kaldı.

GÖRÜNTÜ KISA SÜREDE VİRAL OLDU

Apartman sakinleri olaydan büyük tedirginlik yaşarken, söz konusu görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Polis ekiplerinin kuryeyle ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
İki polisimizi şehit eden 16 yaşındaki hainin ifadesi ortaya çıktı! Asıl hedefi bakın neresiymiş

İki polisimizi şehit eden hainin ifadesi! Asıl hedefi bakın neresiymiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.