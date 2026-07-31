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Kurye apartman kapısını tekmeleyerek açtı

Kurye apartman kapısını tekmeleyerek açtı
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Bursa’da paket getiren bir kuye, bıraktığı paket sonrası kapıyı farklı şekilde açmak istedi.

Bursa'da paket getiren bir kuye, bıraktığı paket sonrası kapıyı farklı şekilde açmak istedi. Kapıya tekme atarak zarar veren şahıs, kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Bir eve paket bırakan kurye, apartmandan çıkarken kapıyı açmak için farklı bir yol denedi. Kapıya tekme atarak açmayı deneyen kurye, başarılı olamayınca eliyle açtı. Kapıya da zarar veren kuryenin ilginç anları, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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