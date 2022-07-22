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Son dakika haber | Kurumuş otluk alanda korkutan yangın

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler: Kurumuş otluk alanda korkutan yangın Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kurumuş otluk alanda korkutan yangın

ELAZIĞ - Elazığ'da kurumuş otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın, park halindeki araçlara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Ataşehir Mahallesi'nde kuruyan otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yangın, park halinde bulunan araçlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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