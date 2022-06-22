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Kurulma aşamasındaki yağ fabrikası alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kurulma aşamasındaki yağ fabrikası alevlere teslim oldu Milyonlarca lira değerindeki makineler yangında hasar gördü Fabrika yangını Şanlıurfa ve Gaziantep itfaiyelerini alarma geçirdi Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde daha faaliyete başlayamayan yağ fabrikası alevlere teslim oldu.

Kurulma aşamasındaki yağ fabrikası alevlere teslim oldu

Milyonlarca lira değerindeki makineler yangında hasar gördü

Fabrika yangını Şanlıurfa ve Gaziantep itfaiyelerini alarma geçirdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde daha faaliyete başlayamayan yağ fabrikası alevlere teslim oldu. Yangını söndürmek için ilçeye kent merkezi, ilçeler ve Gaziantep'ten itfaiye ekipleri ile jandarma ve emniyete ait tomalar sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre yangın, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde yaşandı. Yemeklik yağ üretimi yapmak için kurulma aşamasında olan bir fabrikada yangın çıktı. Daha kurulmamış ve ambalaj içindeki makinelerin bulunduğu yerde çıkan yangın, kısa sürede fabrikanın her yerini sardı. Yangın nedeniyle Şanlıurfa merkez, Suruç, Birecik ilçeleri ve Gaziantep'ten itfaiye ekipleri ile jandarma ve emniyete ait tomalar sevk edildi. Bölgeye giden ekipler, yangına müdahale ederken dumandan etkilenen işçiler için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen itfaiye ekiplerine müdahale ederek oksijen verdi. Ekipler yangını büyük uğraşlar sonunda kontrol altına aldı. Yangında henüz ambalajı sökülmemiş milyonlarca lira değerindeki son teknoloji çok sayıda makinenin hasar gördüğü belirtildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme devam ederken bölgeye giden Birecik Kaymakamı Kadir Duman, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Bilgin - 3. Sayfa

Gaziantep Şanlıurfa İtfaiye 3. Sayfa Haberler

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