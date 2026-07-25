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Kuru otlar tutuştu, alevler ağıla sıçradı

Kuru otlar tutuştu, alevler ağıla sıçradı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında alevler hayvan ağılına sıçradı, hayvanlar vatandaşların desteğiyle kurtarıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde boş arazideki kuru otların tutuşması sonucu çıkan yangında alevler hayvan ağılına sıçradı, hayvanlar vatandaşların desteğiyle kurtarıldı.

Yangın, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Palmiye Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre boş arazideki kuru otlar henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. Etkili olan rüzgar sebebiyle hızla geniş alana yayılan alevler, bitişiğinde bulunan hayvan ağılına sıçradı. Ağılda bulunan hayvanlar vatandaşların müdahalesiyle zarar görmeden kurtarılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiyte ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü. Yangının kontrol altına alınmasının ardından ekipler soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında ağıl kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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