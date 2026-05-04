Kurtalanspor Şırnak Petrolspor müsabakasında usulsüzlük olduğu iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında incelemelerin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı