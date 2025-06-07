Kurtalan'daki Düğün Salonuna Saldıran Zanlı Yakalandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan düğün salonuna saldıran saldırganın yakalandığı anlar görüntülendi.

Kurtalan ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan A.A.'nın yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olayın hemen ardından harekete geçen Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda A.A.'yı, kısa sürede saklandığı halı sahada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırganın polis tarafından yakalandığı o anlar ise kameralara yansıdı. - SİİRT