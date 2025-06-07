Kurtalan'daki Düğün Salonuna Saldıran Zanlı Yakalandı

Kurtalan'daki Düğün Salonuna Saldıran Zanlı Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştiren A.A., polis tarafından halı sahada yakalandı. Saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bulunan düğün salonuna saldıran saldırganın yakalandığı anlar görüntülendi.

Kurtalan ilçesinde dün akşam saatlerinde düğün salonuna düzenlenen silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren ve 3 kişiyi yaralayan A.A.'nın yakalanma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Olayın hemen ardından harekete geçen Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda A.A.'yı, kısa sürede saklandığı halı sahada kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Saldırganın polis tarafından yakalandığı o anlar ise kameralara yansıdı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
CiloFest 2025 için geri sayım başladı

Türkiye'nin en yüksek festivali için geri sayım başladı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını inanılmaz bir renge boyattı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin 27 yıllık enerji devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 27 yıllık dev holdingi iflas etti
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu

269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi ölü bulundu
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı

Kurban eti çekerken felaketi yaşadı! Genç kız yaşam savaşı veriyor
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı

Kaç araca radar cezası kesildi? Merak edilen cevap Yerlikaya'dan geldi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Dries Mertens'e fahri Napoli vatandaşlığı verildi

Mertens'e fahri vatandaşlık verildi
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor

Türkiye'nin tekstil devi iflasın eşiğinde! İki fabrikasını kapatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.