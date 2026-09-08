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Kurtalan’da güneş enerjisi panellerinde yangın

Kurtalan’da güneş enerjisi panellerinde yangın
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Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere Mahallesi’nde kurulu bulunan güneş enerjisi panellerinde çıkan yangın söndürüldü.

Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Yayıkdere Mahallesi'nde kurulu bulunan güneş enerjisi panellerinde çıkan yangın söndürüldü.

Yayıkdere Mahallesi'nde kurulan güneş enerjisi panellerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında güneş enerjisi panellerinde maddi hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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