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Siirt'te feci kaza: İki kuzen hayatını kaybetti

Siirt'te feci kaza: İki kuzen hayatını kaybetti
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Siirt’in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı iki kuzen hayatını kaybetti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde otomobilin çarptığı iki kuzen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çayırlı köyü mevkisinde seyir halindeki otomobil, Caner Cangir ve Yahya Cangir isimli iki kuzene çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde iki kuzenin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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