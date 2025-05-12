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Kurşun Yağmuruna Tutulan Otomobilde Kaza: 1 Ağır Yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan bir otomobil kaza yaptı. Olayda ağır yaralanan Fırat O., hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaptı: 1 ağır yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kurşun yağmuruna tutulan otomobil kaza yaparak durabildi. Olayda bir kişi ağır yaralandı.

Olay 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Ayaz sokakta meydana geldi. 34 GAL 303 plakalı otomobile, henüz isimleri öğrenilemeyen kişi veya kişilerce ateş edildi. Otomobil kaza yaparak durabilirken, Fırat O. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Seka Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve entübe edilen Fırat O. ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre delil aradı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OSMAN AYAYDIN - 3.Sayfa
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