Kurbanlık bakarken ölümden döndü, 'Heimlich manevrası' ile hayata tutundu

Bursa Nilüfer'de kurbanlık seçmek için gittiği çiftlikte ikram edilen eti yerken nefes borusuna parça kaçan vatandaş, işletme sahibinin uyguladığı Heimlich manevrasıyla ölümden döndü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kurbanlık almak için gittiği besi çiftliğinde ikram edilen eti yerken nefes borusuna parça kaçan vatandaş, işletme sahibinin yaptığı Heimlich manevrasıyla ölümden döndü. Yaşananlar kısa süreli paniğe neden oldu.

Olay, Nilüfer ilçesindeki bir besi çiftliğinde meydana geldi. İddiaya göre kurbanlık seçmek için çiftliğe gelen vatandaş, işletme sahipleriyle sohbet ettiği sırada ikram edilen etten yemeye başladı. Bir süre sonra nefes almakta zorlanan vatandaşın yüz ifadesi değişirken, çevredekiler ilk anda durumu anlayamadı. Konuşmakta güçlük çeken vatandaşın elleriyle yardım istemesi üzerine vatandaşın boğazına bir şey kaçtığını fark eden işletme sahibi H.A., Heimlich manevrasını uyguladı. Yapılan müdahale ile nefes borusunu tıkayan et parçası çıkan vatandaş, yeniden rahat nefes almaya başladı. Yaşanan panik anları, çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Olayda doğru ilk yardım müdahalesinin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
