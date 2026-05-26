Bayram öncesinde Beyoğlu'nda sıkı trafik denetimi

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul genelinde trafik denetimleri artırıldı. Polis ekipleri Beyoğlu başta olmak üzere birçok noktada motosiklet, taksi ve otomobilleri durdurarak ehliyet, ruhsat, kask ve emniyet kemeri gibi unsurları kontrol etti. Kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Kurban Bayramı öncesinde İstanbul genelinde trafik denetimleri artırıldı. Polis ekiplerince Beyoğlu'nda gerçekleştirilen uygulamalarda motosikletler, taksiler, ticari araçlar ve otomobiller tek tek durdurularak kontrol edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bayram yoğunluğu öncesinde kentin birçok noktasında geniş çaplı uygulama yaptı. Ana arterler ve bağlantı yollarında kurulan kontrol noktalarında sürücülerin ehliyet, ruhsat ve sigorta evrakları incelendi. Beyoğlu'nda denetimler artırılırken, motosiklet sürücülerine yönelik kask kontrolü yapıldı. Taksi ve motosikletli kuryelerin belgeleri detaylı şekilde denetlendi. Kurallara aykırı taşımacılık yaptığı belirlenen sürücülere cezai işlem uygulandı. Ekipler ayrıca emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu kullanımı, cam filmi ve araç muayenelerine yönelik kontroller gerçekleştirdi. Bayram süresince denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirildi. - İSTANBUL

