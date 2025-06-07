Kurban Bayramı'nda Ters Yöne Giren Sürücüler Kamerada

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TEM Otoyolu Çatalca istikametinde oluşan yoğun trafikten kaçmak isteyen çok sayıda sürücü, araçlarıyla ters yöne girerek kural ihlali yaptı. Yaşanan anlar yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde TEM Otoyolu Çatalca istikametinde yoğun trafik oluştu. Yaşanan trafikten kaçmak isteyen çok sayıda sürücü araçlarıyla ters yöne girerek Esenyurt sapağına döndü. Yaşanan anlar, yolda seyir halinde olan bir başka vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çok sayıda sürücünün aracıyla ters yöne dönerek Esenyurt sapağına geçmeleri görüldü. - İSTANBUL