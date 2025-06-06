Kurban Bayramı'nda Acemi Kasaplar Hastaneleri Doldurdu

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın ilk gününde acil polikliniği acemi kasaplarla doldu. Kurban keserken yaralanan Teyfik Karaçöl, "Danayı kestik, tokluyu keserken yaralandık. Denizi geçtik ama derede boğulduk" dedi.

Eskişehir'de Kurban Bayramı'nın birinci gününde acemi kasaplar yine acillere akın etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, sabahın ilk saatlerinden itibaren Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Polikliniği'ne geldi. Çoğu vatandaşın ise elinden ve bacağından bıçak darbeleriyle yaralandığı görüldü. Yaralı vatandaşların çoğu kendi araçlarıyla acil polikliniğine gelirken, durumu kısmen daha ağır olan hastalar 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye getirildi. Öte yandan sabah getirilen bir vatandaşın balta ile bacağını derin kestiği, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

"Denizi geçtik, derede boğulduk"

Danayı kesip toklu keserken bacağını yaralanan Teyfik Karaçöl, "Yani yatırdık danayı yere, danadan hiçbir şey olmadı ama küçük bir toklu yatırdık, toklu bizi bu hale getirdi. Denizi geçtik ama derede boğulduk. Şimdi durumum iyi, çok şükür doktorlar müdahale etti. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı kutlu olsun" diye konuştu.

"Aslında usta kasap"

Kurban keserken yaralanan amcasını Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Polikliniği'ne getiren Özcan Karaçöl ise, "Amcam koyunu keserken bıçak bacağına geliyor, o yüzden buraya geldik. Biz ilçeden geldik, bizi buraya sevk ettiler. Sonuçları bekliyoruz. Tüm ülkenin bayramı kutlu olsun, herkese iyi bayramlar" dedi.

Yakınının acemi kasap olmadığını iddia eden İbrahim Karaçöl ise şöyle konuştu:

"Herkese iyi bayramlar olsun; bereketli, sevgiliyle, şefkat içerisinde iyi bayramlar dilerim. Ben orada değildim, son anda gördüm. Birlikte geldik buraya. Aslında usta kasap, herhalde bir anda hayvanın sallanmasıyla oldu." - ESKİŞEHİR