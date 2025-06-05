Kurban Bayramı İçin Trafik ve Asayiş Toplantısı

Kurban Bayramı İçin Trafik ve Asayiş Toplantısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arpaçay'da, Kurban Bayramı tatili süresince alınacak trafik ve asayiş önlemleri ile ilgili toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, yoğunluk ve güvenliği sağlamak amacıyla denetimlerin artırılması ve bilgilendirme çalışmalarının yapılacağı belirtildi.

Kurban Bayramı tatili süresince alınacak trafik ve asayiş önlemleri kapsamında Arpaçay'da toplantı gerçekleştirildi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Emniyet Amiri Aykut Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren ve Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan katıldı.

Toplantıda, 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı tatili süresince karayollarında yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınacak ilave trafik ve asayiş tedbirleri ele alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda; trafik yoğunluğunun azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi, asayişin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla karayollarında denetimlerin artırılacağı, sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılacağı ve gerektiğinde yönlendirme uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi.

Kaymakam Akköz, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için tüm birimlerin koordineli bir şekilde görev yapacağını ifade ederek, alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MSB'den skandal haritaya tepki

Fener Rum Patriği'ne skandal hediye! MSB provokasyona sessiz kalmadı
CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması

CHP'nin bayram kararına Erdoğan'dan tepki: Bu yanlıştan dönün
Doktorla ilgili iddianame hazır! Evine aldığı köpeklere istismarda bulunmuş

Sahiplenme bahanesiyle evine alıp hepsine cinsel istismarda bulunmuş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! İş insanı Ali Nuhoğlu ve Süleyman Atik tahliye edildi

İBB soruşturmasında 2 itirafçı daha! Ünlü iş insanı da tahliye edildi
Bilecik Valisi Şefik Aygöl hem ağladı hem ağlattı

Görev yaptığı kentten ayrılan Vali hem ağladı hem ağlattı
Herkes Ronaldo'nun Almanya maçında yaptığını konuşuyor

Bütün dünya Ronaldo'yu konuşuyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Küme düşen Süper Lig ekibine bir darbe de eski oyuncusundan

Küme düşen Süper Lig ekibine bir şok daha
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Hakan Altun'dan imaj değişikliği

Yıllar sonra radikal değişiklik! Onu daha önce böyle görmediniz
İnfaz kanunu yürürlüğe girdi, tahliyeler başladı

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı, cezaevlerinden tahliyeler başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.