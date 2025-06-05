Kurban Bayramı İçin Trafik ve Asayiş Toplantısı

Kurban Bayramı tatili süresince alınacak trafik ve asayiş önlemleri kapsamında Arpaçay'da toplantı gerçekleştirildi.

Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz başkanlığında düzenlenen toplantıya; İlçe Emniyet Amiri Aykut Bağcı, İlçe Jandarma Komutanı Gökhan Gülveren ve Yazı İşleri Müdür Vekili Hacı Aslan katıldı.

Toplantıda, 5-9 Haziran 2025 tarihleri arasında idrak edilecek Kurban Bayramı tatili süresince karayollarında yaşanabilecek yoğunluk göz önünde bulundurularak, vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla alınacak ilave trafik ve asayiş tedbirleri ele alındı.

Alınan kararlar doğrultusunda; trafik yoğunluğunun azaltılması, trafik kural ihlallerinin önlenmesi, asayişin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla karayollarında denetimlerin artırılacağı, sürücülere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılacağı ve gerektiğinde yönlendirme uygulamalarının devreye alınacağı belirtildi.

Kaymakam Akköz, vatandaşların bayramı huzur ve güven içinde geçirebilmeleri için tüm birimlerin koordineli bir şekilde görev yapacağını ifade ederek, alınacak önlemlerin önemine dikkat çekti. - KARS