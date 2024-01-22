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Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan başkan adayı gözaltına alındı

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Sivas'ta bir Kuran Kursu Yaptırma Derneği başkan adayı, Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basarak dini değerleri aşağıladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerin ardından polis tarafından gözaltına alındı.

Kuran-ı Kerim'e ayağıyla basan, Kuran Kursu Yaptırma Derneği Başkan adayı polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Sivas'ta şehir merkezinde bulunan Sefa Camisinde yaşandı. Sefa Camisi Kuran Kursu Yardırma Derneği kongresinde, başkan adaylarından S.K. yemin ederken önce elindeki Kuranı Kerim'i öpüp başına götürdü, ardından yere atarak üzerine bastı. Bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Sivas Valiliği harekete geçti. S.K., 'dini değerleri aşağılama' suçlaması ile polis tarafından gözaltına alındı. S.K.'nın ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceği öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kuran-ı Kerim Sivas Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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