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Afyonkarahisar'da 7 günde 3 milyon TL ceza

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Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin son bir haftalık denetimlerinde 7 bin 747 kişi ve bin 132 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalarda silah, uyuşturucu ve bıçak ele geçirilirken, kurallara uymayan 47 kişi ile 49 araca toplam 3 milyon liraya yakın idari para cezası kesildi.

Afyonkarahisar'da son bir hafta içerisinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Kural ve mevzuatları uymadıkları tespit edilen şahıslara yaklaşık 3 milyon para cezası kesildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; aranan şahıslara yönelik çalışmalar, şok uygulamalar, kız öğrenci yurtları çevreleri, Hıdırlık Mesire Alanı, Erenler çevresi ve il genelindeki uygulama ve kontroller gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarda toplam 7 bin 747 şahıs ile bin 132 araç sorgulandı. Uygulamalarda 10 tüfek, 3 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 52 fişek, 52 adet sentetik ecza, 16,8 gram uyuşturucu madde ve 9 bıçak ele geçirildi. Bıçak taşıdığı tespit edilen 9 şahsa toplam 33 bin 345 TL idari yaptırım uygulanırken, farklı ihlaller nedeniyle toplam 47 şahsa 1 milyon 187 bin 208 TL, 49 araca ise 1 milyon 794 bin 87 TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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