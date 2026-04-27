Kural tanımaz motosiklet sürücülerine 498 bin TL ceza
Adana'da akşam saatlerinde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimlerde kural tanımaz sürücülere toplamda 498 bin TL para cezası uygulandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sürücülerine yönelik kentte 3 farklı noktada 1 saat süren uygulama düzenlendi. Uygulamada kurallara uymayan sürücüye adeta ceza yağdı.
Uygulamada 136 motosiklet kontrol edildi. Kontrolde 35 sürücüye toplamda 498 bin TL para cezası uygulanırken 5 motosiklet trafikten men edildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı