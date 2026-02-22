Haberler

Kural ihlali yapan sürücüler havadan tespit edildi
DÜZCE (İHA) – Düzce'de polis ekiplerince trafiğin yoğun olduğu saatlerde dron ile gerçekleştirilen denetimlerde, şerit ihlali yaptığı tespit edilen 107 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, özellikle mesai çıkışlarında artan yoğunluk sırasında ışıklı kavşaklarda kural ihlali yapan sürücülere yönelik şikayetler üzerine harekete geçti. Bu kapsamda, İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ekiplerinin de desteğiyle kentin işlek kavşaklarında havadan denetim yapıldı.

Bir günde 107 araca ceza

Dron kamerasıyla yapılan takiplerde, şerit ihlali yapan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüler havadan saniye saniye tespit edildi. Uygulama sonucunda kural ihlali yaptığı belirlenen 107 araç sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerince idari para cezası uygulandı.

Yetkililer, trafik düzeninin sağlanması ve ihlallerin önüne geçilmesi amacıyla dron destekli denetimlerin aralıklarla devam edeceğini bildirdi. - DÜZCE

