Kumpirciye 20 Yıl Hapis Cezası Talebi

Ölüme sebep olan kumpirciye isten ceza belli oldu

İZMİR - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, yediği kumpirdeki salmonella bakterisi nedeniyle hayatını kaybeden Servet Polat'ın ölümüne ilişkin iş yeri sahibi N.D.'ye taksirle ölüme neden olma ve bozulmuş gıda ticareti suçlarından toplam 20 yıl hapis cezası talep etti.

Olay, 28 Aralık günü Buca ilçesi Forbes Caddesi'nde bulunan bir kumpircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeden kumpir yedikten sonra fenalaşan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından evlerine döndü. Olaydan 2 gün sonra anne Servet Polat evin tuvaletinde ölü bulundu. Aile bunun üzerine işletmeden şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahibi N.D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu'nun raporunda Servet Polat'ın iç organlarında makroskopik ve histopatolojik tetkikler ile ölümün meydana geliş şekli birlikte değerlendirildiğinde ölümün gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmiş olduğu belirlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nün muayene ve analiz raporunda ise alınan kumpir numunesinde ürününde Salmonella bakterisi bulunduğu tespit edildi. Çalışmalar sonucunda; işyerinde satışa sunduğu kumpirin "Salmonella" bakterisi taşıdığı ve bu nedenle insan sağlığı için tehlike oluşturduğu dikkate alınarak şüpheli N.D hakkında, Servet Polat'ın ölümüne ve diğer müştekilerin zehirlenmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla "Taksirle ölüme neden olma" suçu nedeniyle 15 yıla kadar ve "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde Kamu davası açıldı.