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Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi

Kumpirin zehirlediği kadın hayatını kaybetmişti! Salmonella virüsü tespit edildi
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İzmir'in Buca ilçesinde tüketilen kumpirin ardından hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadının ölümü üzerine işletme sahibi tutuklandı. Yapılan incelemelerde işletmedeki yiyeceklerde salmonella virüsü tespit edildi.

Kumpir yedikten sonra hastaneye kaldırılan ve hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili gözaltına alınan işletme sahibi tutuklandı.

KUMPİR YEDİKTEN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 28 Aralık günü Buca ilçesi Forbes Caddesi'nde bulunan bir kumpircide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işletmeden kumpir yedikten sonra fenalaşan Bahar Zeyrek, annesi Servet Polat ve 11 yaşındaki oğlu Gökhan Zeyrek, aynı gün kusma ve ishal şikayetiyle gittikleri Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavilerinin ardından evlerine döndü. Olaydan 2 gün sonra anne Servet Polat evin tuvaletinde ölü bulundu. Aile ise işletmeden şikayetçi oldu.

SALMONELLA VİRÜSÜ BULUNDU

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Servet Polat'ın ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalarda, işletme sahibi N.D'nin iş yerinde kumpir yiyen başka kişilerin de zehirlenme belirtileri göstererek hastanelere başvuruda bulundukları belirlendi. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince, işletmede yiyecek hazırlanmasında kullanılan malzemelerden alınan numune örneklerindeki ilk incelemede salmonella virüsü bulunduğu öğrenildi.

İŞLETMECİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma kapsamında iş yeri sahibi N. D., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece, taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan tutuklandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıcellat :

Yalnız salmonella virus değil bakteri. Yanlışı düzeltelim.

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Haber YorumlarıAhmet null:

Daha dışardan birşey yemem

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