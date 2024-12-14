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Kumluca Kız Öğrenci Yurdu'nda Yangın Panik Yarattı

Kumluca Kız Öğrenci Yurdu'nda Yangın Panik Yarattı
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Antalya'nın Kumluca ilçesindeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait kız öğrenci yurdunun 4. katında çıkan yangın, öğrencileri sokağa döktü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız öğrenci yurdunda çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangında bina dumanlarla kaplanırken, öğrenciler kendi imkanlarıyla sokağa fırladı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Kumluca Kız öğrenci yurdunun 4. katında saat 12.50'de yangın çıktı. Henüz sebebi belli olmayan yangını fark eden öğrenciler kendi imkanlarıyla binadan ayrıldılar. Olayı gören çevre sakinleri 112 Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenci yurduna gelen itfaiye araçları bahçe giriş kapısının üstündeki levha yüzünden bahçeye giremediler. Yurt yerleşkesinin arka duvarlarından girerek yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Levha Kumluca Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından söküldü. Öğrencilerin panik dolu anlar yaşadığı yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken 4. kattaki bir oda kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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