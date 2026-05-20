Antalya'da iki Tofaş kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde Tofaş marka iki aracın kafa kafaya çarpılması sonucu 3'ü hafif 4 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kumluca ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi Camıkırığı yolu önünde saat 11.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında 07 TL 898 plakalı Tofaş marka otomobil ile 31 AKU 432 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 3'ü hafif 4 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada bulunduğu otomobilde sıkışan A.İ. isimli hamile kadın itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılıp tedavi edilmek üzere Kumluca Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Diğer 3 yaralının tedavileri ise ambulansta uygulandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

