Kumluca'da yağmur ve hortum seraları vurdu

Antalya'nın Kumluca ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve hortum, seralarda hasara yol açarken bazı bölgelerde su baskınlarına neden oldu.

Kumluca ilçesinde sabaha karşı saat 03.30 sıralarında başlayan sağanak yağış, saat 04.00'ten sonra etkisini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle Sarıcasu, Salur, Kavak ve Hacıveliler mahallelerinde su baskınları meydana geldi. Sağanakla birlikte oluşan hortum, Mavikent, Kum ve Karşıyaka mahallelerinde çok sayıda serada yer yer hasara neden oldu. Yamur suları, Hacıveliler Mahallesi Şıh mevkiindeki bir köprüyü yıktı. - ANTALYA