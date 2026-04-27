Kumluca'da 800 litre kaçak alkol ele geçirildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak alkol ve sahte ürün ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kumluca ilçesinde operasyon düzenlendi.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen operasyonda, şüpheli M.S'nin ikametinde arama yapıldı. Aramada yüksek miktarda kaçak alkol ve üretim ekipmanları ele geçirildi.

Operasyonda, 800 litre kaçak alkol, 10 kilogram anason, 5 alkol ölçüm aparatı, 1 hassas terazi, 1 çelik damıtma cihazı ve bidonu, 5 plastik damıtma bidonu, 2 plastik varil, 1 cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 7 av tüfeği fişeği ve 1 alkol damıtma hunisi ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikatın başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
