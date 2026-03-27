Kumluca'da 150 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kumluca ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli 2 kişiye ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda, 150 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektrikli tütün dolum makinesi, 1 adet 3 motorlu kompresör, 20 bin adet doldurulmuş makaron ve 15 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Hande Erçel gözaltında! İfade verip, Adli Tıp'a sevk edildi

Ünlü oyuncu uçaktan iner inmez gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Aygün Aydın'dan adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...

İfadesinde adını veren Hakan Sabancı'ya sert tepki: 7 ceddini...
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi

Erdoğan dünyanın farkında olmadığı gerçeği açık açık söyledi
Akaryakıt indiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor

İndiriminin sevinci kısa sürdü, dev zam geliyor
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç