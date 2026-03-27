Kumluca'da 150 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi

Antalya'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda çok miktarda kaçak tütün ve tütün mamulü ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Kumluca ilçesinde kaçak tütün ve tütün mamullerine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Şüpheli 2 kişiye ait ikamet ve iş yerinde yapılan aramalarda, 150 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektrikli tütün dolum makinesi, 1 adet 3 motorlu kompresör, 20 bin adet doldurulmuş makaron ve 15 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

