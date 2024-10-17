Üye Girişi
Haberler

Kulu Hastanesi'nde Trafik Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

Kulu Hastanesi'nde Trafik Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kulu Bölge Hastanesi'nde başhekim Mustafa Karabulut'un gözetiminde trafik kazası tatbikatı yapıldı. Tatbikat, yoğun trafik kazalarının yaşandığı bölgede hastane personelinin acil durumlara hazırlığını artırmayı amaçlıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde hastanede trafik kazası tatbikatı yapıldı.

Kulu Bölge Hastanesinde trafik kazası tatbikatı gerçekleştirildi. Başhekim Mustafa Karabulut gözetiminde gerçekleştirilen tatbikatta, meydana gelen bir trafik kazasından sonra çok sayıda yaralı ambulanslar ile acil servise getirildi. Acil doktorları ve hastane çalışanlarının yardımı ile yaralılar tedavi altına alındı.

Başhekim Mustafa Karaduman, çok güzel bir tatbikat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Bu tatbikatlar bizim için çok önemli. Malum deprem bölgesindeyiz. Kulu olarak trafik kazalarının çok yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bu şekildeki tatbikatlarla hastane personelimizi sıkıntılara karşı alıştırıyoruz" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Mustafa Karabulut Yerel Haberler Hastane 3-sayfa Eğitim Sağlık trafik konya Kulu

İsrail basını: Hamas lideri Yahya Sinvar öldü

İsrail basını: Yahya Sinvar öldü

 Kredi kartından katkı payı düzenlemesi komple rafa kalktı

Tepki çeken düzenleme komple rafa kalktı

 Rojin'in babasından olay sözler: Sırtında morluklar vardı, ben bizzat gördüm

"İnternetteki aramalarını boş verin" diyen babadan olay Rojin iddiası
Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tuttu

Merkez, piyasaların odaklandığı faiz kararını açıkladı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mustafa Kemal Zengin kimdir? Savcıyı tehdit eden (Yenidoğan Çetesi) Mustafa Kemal Zengin nereli, ne iş yapıyor? Eşref Yunus Yıldırıcı öldü mü? Yenidoğan çetesi doktorları kimler? Yenidoğan Çetesi hangi hastanelerden bebek aldı? Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı ne zaman ziyaret edecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 17-18 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kevork Acemoğlu kimdir? Daron Acemoğlu babası Kevork Acemoğlu kimdir? ASKİ Ankara su kesintisi! 17-18 Ekim Etimesgut, Sincan, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 17-18 Ekim Sarıçam, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Ekim Ereğli, Akşehir, Beyşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Konyaaltı, Serik 17-18 Ekim Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.