Jandarma yılbaşı öncesi trafik denetimlerini artırdı

Konya'nın Kulu ilçesinde yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri yol güvenliği ve huzur uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri ile Asayiş ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri denetimler çerçevesinde Konya Ankara Kara yolu güzergahında denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşı tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, araçların plaka sorguları ile sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı. Denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Vatandaşlar ise denetimlerden memnun olduklarını ifade etti. - KONYA