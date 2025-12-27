Haberler

Jandarma yılbaşı öncesi trafik denetimlerini artırdı

Jandarma yılbaşı öncesi trafik denetimlerini artırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri, yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında yol güvenliği ve huzur uygulamalarını sürdürerek araç ve sürücü denetimleri yapıyor.

Konya'nın Kulu ilçesinde yılbaşı öncesi trafik tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri yol güvenliği ve huzur uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri ile Asayiş ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri denetimler çerçevesinde Konya Ankara Kara yolu güzergahında denetim yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yılbaşı tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen uygulamalarda, araçların plaka sorguları ile sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapıldı. Denetimler sırasında sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunan ekipler, vatandaşlara hayırlı yolculuklar temennisinde bulundu. Vatandaşlar ise denetimlerden memnun olduklarını ifade etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in test sonucu belli oldu

Güllü'nün kızının test sonucu belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu

İki oğlunu kaybeden babanın yas ritüeli cenazeye damga vurdu
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti

Sokakta kanlı düello! İkisi de hayatını kaybetti
Kara kış resmen bastırdı! Şehir merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım yok

Kent merkezleri beyaza büründü, onlarca köye ulaşım durdu
Serdal Adalı'dan Necip Uysal ve Mert Günok'a veda

İki yıldız isme de veda etti: Emekleri için teşekkür ediyorum
Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi

Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi