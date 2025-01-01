Kulu'da Yeni Yıl Kutlamalarında Sıkı Denetim

Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yeni yıl kutlamalarında sıkı denetimler gerçekleştirildi.

Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yeni yıl kutlamaları nedeniyle başta Ağılbaşı Mahallesi istikameti ve çevre mahalle güzergahlarında denetimler gerçekleştirildi. Araç sürücülerine alkol uygulaması yapan ekipler tarafından araçtaki yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekiplerin denetimleri sabaha kadar aralıksız devam etti. - KONYA