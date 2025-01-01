Kulu'da Yeni Yıl Kutlamalarında Sıkı Denetim
Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri, yeni yıl kutlamaları dolayısıyla sıkı bir şekilde denetim yaptı. Araç sürücülerine alkol uygulaması ve yolculara GBT kontrolü uygulandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yeni yıl kutlamalarında sıkı denetimler gerçekleştirildi.
Kulu İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından yeni yıl kutlamaları nedeniyle başta Ağılbaşı Mahallesi istikameti ve çevre mahalle güzergahlarında denetimler gerçekleştirildi. Araç sürücülerine alkol uygulaması yapan ekipler tarafından araçtaki yolculara Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekiplerin denetimleri sabaha kadar aralıksız devam etti. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa