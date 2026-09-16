Haberler

Kulu’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Kulu’da motosiklet devrildi: 1 yaralı
Güncelleme:
+17 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya’nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara Kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu T. (23) idaresindeki 42 MB 9094 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek refüje devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da yağış başladı

İstanbul'da hava bir anda değişti! Yağmur hazırlıksız yakaladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Galatasaray'da deprem! Son transferin testleri şoke etti

Transfere 366 milyon euro harcadılar! 5 maçta sadece 1 gol attılar

Ne olacak bu takımın hali? 366 milyon euro 1 gol

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim

Bahçeli'nin Mansur Yavaş rahatsızlığı: Bir arkadaşı görevlendirdim
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 11 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 yaralı
JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü

JASAT, yangın süsü verilen çifte cinayeti X-Ray görüntüsüyle çözdü
Suudi Arabistan Mekke’ye İHA saldırısı düzenlendiğini açıkladı, Husiler iddiayı yalanladı

Mekke'ye İHA saldırısı iddiası! Husiler: Bayat bir yalan
Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü

Kayınpederinin evini basan damat ortalığı kan gölüne çevirdi: 3 ölü