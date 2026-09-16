Kulu’da motosiklet devrildi: 1 yaralı

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Konya-Ankara Kara yolu Ömeranlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu T. (23) idaresindeki 42 MB 9094 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sürüklenerek refüje devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı