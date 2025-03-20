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Kulu'da Meydan Savaşına Dönüşen Kavga: 12 Yaralı

Kulu'da Meydan Savaşına Dönüşen Kavga: 12 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde, geçmişteki bir husumet nedeniyle iki aile arasında çıkan kavgada 12 kişi yaralandı. Olay, Ramazan ayında davul çalıp bahşiş toplama meselesine dayanan bir anlaşmazlık sonucu meydana geldi.

Konya'nın Kulu ilçesinde iki grup arasında çıkan meydan savaşını andıran kavganın, aralarında geçen yıl Ramazan ayında sahurda davul çalıp bahşiş toplama meselesine dayanan husumet bulunan iki aile mensupları arasında yaşandığı öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde çarşı merkezi Kültür Merkezi yanı cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki ailenin mensuplarından oluşan iki grup arasında geçtiğimiz yıl Ramazan ayında davul çalıp bahşiş toplama meselesine dayanan husumet olduğu öğrenildi. İki ailenin mensupları bu yıl Ramazan ayında da Kulu'nun kenar mahallelerinde davul çalıp bahşiş toplarken, bugün karşılaşan gruplar arasında kavga çıktı. Sopa, demir, bıçak ve taş kullanılan kavgada ortalık adeta savaş alanına döndü. Kavgada yaralanan 12 kişi hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri çok sayıda suç aleti topladı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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