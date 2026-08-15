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Kulu'da İnşaat Yangını: Traktör Küle Döndü

Kulu'da İnşaat Yangını: Traktör Küle Döndü
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir ev inşaatının garaj kısmında çıkan yangında traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi, inşaatta maddi hasar meydana geldi. Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde ev inşaatının garaj kısmında çıkan yangında traktör tamamen yanarken, inşaatta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Kulu ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde çıktı. Edinilen bilgiye göre, R.K.'ye ait yapımı devam eden inşaat halindeki evin garaj olarak kullanılan alt katında bulunan traktörde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, inşaatta da maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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