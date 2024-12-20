Kulu'da Hafif Ticari Araç Takla Attı, Yaralanan Yok

Konya'nın Kulu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç takla atarken, araçta bulunan 4 kişi yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, ilçeye bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dipdede Mahallesinden Kulu istikametine seyir halinde olan T.B. idaresindeki 42 GN 039 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü T.B. ile araçta yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralanmadan araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Kazada, araçta maddi hasar meydana gelirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA