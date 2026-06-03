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Konya'da ev yangını paniğe neden oldu

Konya'da ev yangını paniğe neden oldu
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmazken çatıda maddi hasar oluştu.

Konya'nın Kulu ilçesinde bir evin çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Kulu ilçesi Hisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle muhtarı Hamit Emektar'ın evinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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