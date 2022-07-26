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Kullanılmayan bina alev alev yandı: Mahalleli sokağa döküldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Kullanılmayan bina alev alev yandı: Mahalleli sokağa döküldü

Bursa'da kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Bursa'da kullanılmayan müstakil bir evde çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Şükraniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kullanılmayan tek katlı müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin her tarafını sararken meraklı mahalleli durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına yaklaşık 1 saat müdahalenin ardından kontrol altına aldı.

Müstakil evin alev alev yanma anı ise cep telefon kameralarına yansıdı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

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