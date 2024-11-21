Kula'da Yolcu Otobüsünde 80 Bin Kaçak Makaron Sigara Ele Geçirildi

Kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında çalışmalarını sürdüren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı, bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 2 şüpheli şahsa ait olduğu tespit edilen 80 bin adet makaron sigara ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konuldu.

Kula ilçe genelinde kaçakçılıkla mücadelelerini sürdüren Kula İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, İzmir-Ankara D300 karayolu üzerinde sabah saatlerinde yaptıkları uygulamada bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Otobüste yapılan aramada M.K.(43) ve S.G.(43) isimli şüpheli şahıslara ait olduğu tespit edilen 80 bin adet doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA