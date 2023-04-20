Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kula'da tarihi eser operasyonu: Onlarca sikke ve yüzük ele geçirildi

Kula'da tarihi eser operasyonu: Onlarca sikke ve yüzük ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen onlarca sikke, yüzük ve minyatür biblo ele geçirildi.

Manisa'nın Kula ilçesinde jandarma ekiplerinin bir iş yerine düzenlediği operasyonda, Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen onlarca sikke, yüzük ve minyatür biblo ele geçirildi.

Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürütülen istihbarat çalışmaları sonucu, bugün öğle saatlerinde S.S. ve M.S.S. isimli iki şahsın iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerinde yapılan aramalarda Helenistik ve Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen; 86 adet sikke, 17 adet yüzük, 22 adet minyatür biblo, olmak üzere toplam 125 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak, haklarında adli işlem başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Hisarcık Manisa Kula 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title