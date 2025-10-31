Kula'da Suçlulara Geçit Yok: 7 Yakalandı, 6'sı Tutuklandı

Manisa'nın Kula ilçesinde emniyet ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İlçe genelinde yapılan araştırma ve denetimlerde çeşitli suçlardan aranması bulunan 7 şahıs yakalanırken, 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Aranan şahıslarla ilgili yapılan işlemlerde; M.A. (39) hakaret suçundan 10 ay 15 gün, S.G. (32) basit yaralama suçundan 6 ay, R.A. (26) alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 1 yıl, İ.O. (41) alkol veya uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 4 ay, S.B. (26) Askeri Ceza Kanunu'na muhalefetten 1 yıl, C.K. (35) uyuşturucu madde satın almak ve trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçlarından toplam 3 yıl hapis cezasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. S.G. (27) ise "Ailenin Korunması" kapsamında alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 9 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Yapılan çalışmalarda; O.Z. (26) isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 7 adet sigara şeklinde ve 6 adet A4 bonzai (sentetik kannabinoid) ele geçirilirken, şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. O.A. (26) üzerinde 0,82 gram kokain, S.T. (26) üzerinde 42 adet galara hap, C.Ç. (20) üzerinde 11 adet galara hap, S.B. (25) üzerinde 0,36 gram Jamaika, M.B. (30), B.P. (26), V.H. (30) ve M.K. (22) isimli şahıslar da ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, ilçe genelinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Ayrıca okul çevrelerinde, trafik noktalarında ve çarşı-mahallelerde polis ve bekçi ekiplerinin denetimlerini aralıksız sürdürdüğü belirtildi. - MANİSA