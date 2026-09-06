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Kula'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Yaralı

Kula'da Elektrikli Bisiklet Kazası: 1 Yaralı
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Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Halil Gökoğlan (58), direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Yaralanan Gökoğlan, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesi Seyit Ali Mahallesi'nde meydana gelen kazada elektrikli bisiklet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Seyit Ali Mahallesi'nde bulunan Galericiler Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil Gökoğlan'ın kullandığı elektrikli bisiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen üç tekerli elektrikli bisikletten savrularak yaralanan 58 yaşındaki Halil Gökoğlan, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gökoğlan'ın hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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