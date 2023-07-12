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Kuduz köpeğin saldırınsa uğrayan genç mimar hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Şanlıurfa'da kuduz köpeğin saldırısına uğrayan 28 yaşındaki Mimar Lütfü Seray, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpeğin saldırısına uğrayan ve kuduz hastalığına yakalanan genç mimar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

KUDUZ TEŞHİSİ KONULDU

Alınan bilgilere göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kuduz köpek saldırısına uğrayan genç mimar olan Lütfü Seray, kuduz hastalığı belirtileri göstermesi üzerine Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı, burada kuduz teşhisi konulan genç mimar Gaziantep'e sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gaziantep'te yaklaşık bir haftadır tedavi gören Seray, doktorların tüm mücadelesine rağmen hayatını kaybetti. Lütfü Seray'ın cenazesi, yarın Siverek'te toprağa verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - 3. Sayfa

Şanlıurfa Mimar 3. Sayfa Haberler

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