Kudüs Güçleri, Sistan-Belucistan'da 2 teröristi öldürdü, Starlink alıcısı bulundu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Güçleri'nin ülkenin Sistan ve Belucistan eyaletinde gerçekleştirdiği terör operasyonu sonucunda 2 teröristin öldürüldüğü ve teröristlerin Rask şehri yakınlarındaki sığınağına gerçekleştirilen baskında bir adet Starlink uydu internet alıcısına ulaşıldığı bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ülkenin Sistan ve Belucistan eyaletinde terör operasyonu gerçekleştirdiğini bildirdi. İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın haberine göre yetkililerden yapılan açıklamada, DMO'ya bağlı Kudüs Güçleri'nin operasyon kapsamında ülkenin büyük öneme sahip Çabahar Limanı yakınlarındaki bir terör hücresini çökerttiği kaydedildi. Operasyon sonucunda 2 teröristin öldürüldüğü, birçok teröristin ise firar ettiği aktarıldı. Yetkililer, firari teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Yetkililer ayrıca, grubun Rask şehri yakınlarındaki dağlık bölgede yer alan sığınağına düzenlenen baskında birçok silahın yanı sıra bir adet Starlink uydu internet alıcısına da ulaşıldığını kaydetti.

Bu gelişme, dün bölgedeki bir karakola yönelik saldırıda İranlı bir güvenlik görevlisinin öldürülmesinin ardından geldi. Devrim Muhafızları Ordusu, gelişme üzerine bölgede güvenlik operasyonu başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı