Yer altı elektrik kabloları patladı, otomobil alev topuna döndü
Küçükçekmece'de BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kabloları bir anda patlayıp alev aldı. Alevler park halindeki bir otomobile sıçradı. Otomobil küle dönerken görgü şahidi esnaf, "BEDAŞ 1.5 saat sonra geldi. Buradan kalın bir kablo geçiyor ve yılda en az 10 sefer arıza veriyor" diye konuştu.
- İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde BEDAŞ'a ait yer altı elektrik kabloları patlayarak bir otomobilin yanmasına neden oldu.
- BEDAŞ ekipleri olay yerine itfaiye ekiplerinden 1,5 saat sonra ulaştı.
- Aynı bölgedeki yer altı kabloları yılda en az 10 kez arıza veriyor ve 4-5 kez elektrik kesintisine yol açıyor.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkalı Zeynebiye Caddesi'nde edinilen bilgilere göre, Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'ye (BEDAŞ) ait yer altı elektrik kabloları bir anda patlayarak yanmaya başladı.
OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
Alevler park halinde bulunan bir otomobile de sıçradı. Otomobil alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yaşanan korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
"YILDA EN AZ 10 SEFER ARIZA VERİYOR"
BEDAŞ ekiplerinin 1,5 saat sonra geldiğini belirten esnaf Hanifi Çınar, "Dumanlar çıkıyordu. Aracın yanına geldim camı kırıp aracı kurtaracaktım kurtaramadım. BEDAŞ hiç gelmedi. İlk önce itfaiye geldi. 1,5 saat sonra BEDAŞ geldi. Yer altı kabloları aracı tutuşturdu. Burada da kalın bir kablo geçiyor ve yılda en az 10 sefer arıza veriyor. 4,5 sefer aynı şekilde elektrik kesintileri yaşıyoruz" dedi.