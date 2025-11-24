Küçükçekmece Semalarında Gizemli Işık Hüzmesi: Göktaşı İddiaları
İstanbul'un Küçükçekmece semalarında akşam saatlerinde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi, göktaşı düştüğü iddialarını beraberinde getirdi. O anlar cep telefonlarıyla kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa