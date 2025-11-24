Küçükçekmece Semalarında Gizemli Işık Hüzmesi: Göktaşı İddiaları

Akşam saatlerinde Küçükçekmece semalarında görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi İstanbul'a göktaşı düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

