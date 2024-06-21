Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda denize giren kız epilepsi nöbeti geçirdi

Denizde epilepsi nöbeti geçiren kızın imdadına cankurtaran yetişti

İSTANBUL - Küçükçekmece Menekşe Plajı'nda ailesiyle denize giren Özlem Ayşin epilepsi nöbeti geçirdi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Küçükçekmece Menekşe Plajında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 8 yaşındaki Özlem Ayşin ailesiyle birlikte denize girdi. Bir süre sonra deniz de epilepsi nöbeti geçirdi. Plajda bulunan cankurtaranlar Ayşin 'in yardımına koşarak kıya çıkardı. İhbar üzerine olay yerinde gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Özlem Ayşin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki Özlem'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, küçük kıza yapılan ilk müdahale ve ambulansa bindirilme anları cep telefonu kamerasına yansıdı.