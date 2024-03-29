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Küçükçekmece'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale etti

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- Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Küçükçekmece Bahariye İtfaiye Olay İtfaiye 3.Sayfa Haberler

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