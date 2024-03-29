Küçükçekmece'de iş yerinde çıkan yangına itfaiye müdahale etti
- Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
- Küçükçekmece, Mehmet Akif Mahallesi Bahariye Caddesi'nde iş yerinde yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi
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