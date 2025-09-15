Haberler

Küçükçekmece'deki Yangında 12 Kişi Kurtarıldı

Küçükçekmece'de bir 6 katlı binanın 3. katında çıkan yangında 3 çocuk da dahil olmak üzere toplam 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bina sakinleri büyük panik yaşadı.

Küçükçekmece'de bulunan 6 katlı binanın 3 katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumandan dışarı çıkamayan 3 çocuk toplam 12 kişi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi 1 Yenice Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 3 katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri yoğun dumandan dolayı içeride mahsur kalan 3'ü çocuk 12 kişiyi kurtardı. Binadakiler tahliye edildi. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
