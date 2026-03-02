Haberler

Küçükçekmece'de zincirleme trafik kazası: 1 yaralı

İstanbul Küçükçekmece'de meydana gelen zincirleme kazada bir kişi yaralandı. Olay, E-5 Karayolu'nda bir aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti.

İstanbul Küçükçekmece'de bir aracın kontrolden çıkması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İstanbul E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Sefaköy istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki 34 GNZ 827 plakalı otomobil sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, seyir halindeki 3 otomobile çarptıktan sonra bariyerlere vurarak durabildi. Kazada 35 DA 020 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
