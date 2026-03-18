Küçükçekmece'de yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

İstanbul Küçükçekmece'de, yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Araçlarını yol ortasında bırakan 4 kişi, bir kişiyi önce yumrukla ardından tekmeyle darbetti. O sırada araçların yol ortasına bırakılması nedeniyle gelen tır, bir araca çarptı. Yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Marmaray istasyonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce, taraflar arasında kavga çıktı. Kavgada, 4 kişi tartıştığı sürücüyü önce darbettiler, ardından yol ortasında yere yatırıp tekmeyle vurmaya başladılar. Kavgayı diğer sürücüler ayırmaya çalıştı.

Bu sırada kavga eden 4 kişiden 2'si, yoldan geçen tır sürücüyle de tartışarak, camını yumrukladı. Hızlı uzaklaşmak isteyen tır, panelvan araca çarptı. Ortalığın birbirine girdiği anlar bir vatandaşın cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı